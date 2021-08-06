В Самарской области появится новый жилой городок на 100 участков

Малая Малышевка активно обновляется Фото: Предоставлено "Комсомолке"

5 августа руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губернской думе Александр Живайкин проконтролировал ход работ в рамках нацпроектов и госпрограмм в Кинельком районе. Он побывал в Малой Малышевке, где продолжается капитальный ремонт Дома культуры, построенного еще в 1987 году. Здание не обновлялось ни разу.

- За 30 лет здание нашего Дома культуры устарело и обветшало. В библиотеке вообще не открывались окна, было очень душно. Жители хотят видеть новое, современное пространство, где можно раскрыть свои творческие способности, - отмечает заведующая библиотекой учреждения Ольга Никифорова.

Все пожелания граждан были учтены при составлении дизайн проекта. сел. В холле монтируют дополнительную сцену. Обновляют и входную группу. В рамках нацпроекта "Культура" на ДК выделили 27 млн рублей. Строители обещают завершение первого этапа работ уже осенью 2021 года.

В Малой Малышевке также благоустраивают центральную площадь, на которой расположен ДК. Пешеходные дорожки и сама площадь будут уложены тротуарной брусчаткой, облагородят и газоны.

Знаковым объектом для маломалышевцев является и закладка нового микрорайона "Зеленая окраина". В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию проекта выделено более 196 млн рублей. На площади 44,8 га появится новый жилой городок на 100 участков для индивидуального жилищного строительства. Здесь уже проложены 4 улицы, заасфальтированы подъезда к каждому участку, проведены все коммуникации: электричество, вода, газ, канализация, интернет.

- Все проекты стали возможны благодаря поддержке, которую оказывает губернатор Дмитрий Азаров. Очень важно, что на территории Малой Малышевки осуществляется комплексный подход к благоустройству села со стороны администрации, - говорит Александр Живайкин.

Депутат выразил надежду, что по итогам года федеральное министерство экономического развития даст положительную оценку Самарской области в части реализации нацпроектов.