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Общество6 августа 2021 16:28

В Самаре запретили купаться на пляже на Барбошиной поляне

На пляжах города рекомендуют соблюдать социальную дистанцию
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В жару самарские пляжи особенно популярны

В жару самарские пляжи особенно популярны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре запретили купаться на пляже на Барбошиной поляне. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, вода на пляже по микробиологическим показателям не соответствует установленным нормам. В связи с этим принято решение запретить купание на пляже, установив соответствующие таблички.

В Роспотребнадзоре напоминают, что на пляжах нужно соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Сами пляжи также проверяют на наличие инфекции.

За прошедшие сутки в Самарской области нашли еще 466 человек, заразившихся коронавирусом.