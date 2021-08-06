В жару самарские пляжи особенно популярны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре запретили купаться на пляже на Барбошиной поляне. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, вода на пляже по микробиологическим показателям не соответствует установленным нормам. В связи с этим принято решение запретить купание на пляже, установив соответствующие таблички.

В Роспотребнадзоре напоминают, что на пляжах нужно соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Сами пляжи также проверяют на наличие инфекции.

За прошедшие сутки в Самарской области нашли еще 466 человек, заразившихся коронавирусом.