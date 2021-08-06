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Общество6 августа 2021 16:33

Федеральные эксперты оценили уровень развития детского спорта в Самаре

Инициативы самарцев планируют вынести на широкое обсуждение и добавить в народную программу "Единой России"
Геннадий ВЕТРОВ
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Федеральные эксперты оценили развитие детского спорта в Самаре

Федеральные эксперты оценили развитие детского спорта в Самаре

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накануне Самару с рабочим визитом посетила сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного проекта "Сириус" Елена Шмелева. Региональный координатор проекта "Детский спорт" Роман Балтер показал ей, как тренируются ребтя из детской футбольной команды "Крылья мечты" и рассказал о проектах, реализуемых в губернии.

- В Самарской области есть уникальные методики, связанные с развитием и популяризацией детского спорт, - отметил Балтер.

По словам общественника, главное в этой деятельности - наличие полноценного механизма государственно-частного партнерства.

Елена Шмелева оценила инициативы самарцев. Она предложила вынести их на широкое обсуждения и включить в народную программу "Единой России" механизм государственно-частного партнерства в спорте. Региональные идеи вполне могут оказаться полезными и на федеральном уровне.