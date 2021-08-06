На выходных Самарскую область ждут жесткие температурные качели

Погода на этих выходных будет крайне разнообразной и сможет удивить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область на выходных 7- 8 августа поджидают серьезные температурные качели. Температура днем и ночью будет серьезно отличаться. Если днем в субботу обещают до +31 градуса, а в воскресенье и вовсе до +35, то ночью будет гораздо более зябко - до +10 градусов (в ночь на воскресенье так прохладно будет на севере).

Добавит неприятных ощущение и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью в 5-10 метров в секунду. Кроме того, будет малооблачно, без осадков.

Уже в понедельник ветер сменится и подует с юго-востока, будет по-прежнему жарко до +35 градусов, да и ночью воздух серьезно прогреется - до +15 +20 градусов.

- В ближайшие трое суток сохранится малооблачная и сухая погода, а вот температура воздуха начнет нарастать и вновь превысит тридцатиградусную отметку, - поделилась прогнозами синоптик Приволжского УГМС Любовь Горлатова.