Самарец предложил Дмитрию Азарову подписать Лионеля Месси в "Крылья Советов"

В Самаре предлагают позвать Месси в "Крылья Советов"

Самарец предложил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову подписать в "Крылья Советов" Лионеля Месси.

Известный аргентинский футболист, шестикратный обладатель "Золотого мяча" сейчас является свободным агентом. Он ушел из "Барселоны" и, вероятно, будет играть во французском "ПСЖ". Этот клуб называют едва ли не единственным, который может претендовать на Месси с его требованиям по зарплате.

Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. С командой он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок Испании и четыре раза - Лигу Чемпионов.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне сумели победить во второй по силе футбольной лиге нашей страны (ФНЛ) и теперь выступают в премьер-лиге, где после двух туров идут на 14-м месте, не сумев набрать очков.

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