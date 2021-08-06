Пожар на заводе оказался учениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на заводе "Кузнецов" в Самаре оказался учениями. Об этом "КП-Самара" сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщения в соцсетях о пожаре появились в пятницу, 6 июня. Пользователи писали, что видят пожар на заводе и пожарные машины.

Как оказалось, огонь действительно был, но на специально отведенной площадке за территорией предприятия, проводили проверку боевой готовности пожарных бригад с имитацией очага пожара.

- Учения успешно завершены. Предприятие работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе.