В Самаре вынесли приговор бывшему чиновнику, который брал деньги с предпринимателей

В Самаре вынесли приговор бывшему чиновнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшего заместителю начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось, с 2015 по 2019 годы мужчина получил от предпринимательницы, торговавшей цветами, почти 650 тысяч рублей, чтобы не проводить в отношении нее проверок. Также с декабря 2017 года по март 2018 года от торговца фруктами он получил 315 тысяч рублей. Торговец при этом не имел разрешительных документов на свою деятельность. При этом мужчина не имел полномочий относительно назначения и проведения проверок.

Суд признал его виновным и назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.