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Спорт7 августа 2021 8:07

Защитник Бейл может обойтись «Крыльям Советов» в 200 тысяч евро

Ранее уже сообщалось, что нидерландский футболист ведет переговоры с самарским клубом
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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В «Крылья» может перейти защитник из Нидерландов.

В «Крылья» может перейти защитник из Нидерландов.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стала известна сумма, за которую «Крылья Советов» могут выкупить защитника нидерландского «Эммена» Гленна Бейла. По данным Voetbalprimeur, переход игрока в самарский клуб может стоить 200 тысяч евро.

По информации издания, «Крылья» ведут переговоры с 26-летним защитником, в Самаре намерены предложить Бейлу долгосрочный контракт.

Ранее уже сообщалось, что «Крылья» заинтересованы в защитнике «Эммена», который в этом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе Нидерландов - Эрстедивизи.

В этом сезоне Бейл сыграл в чемпионате Нидерландов 30 матчей, забил два гола и сделал пять голевых передач.