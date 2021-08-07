Защитник Бейл может обойтись «Крыльям Советов» в 200 тысяч евро

В «Крылья» может перейти защитник из Нидерландов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стала известна сумма, за которую «Крылья Советов» могут выкупить защитника нидерландского «Эммена» Гленна Бейла. По данным Voetbalprimeur, переход игрока в самарский клуб может стоить 200 тысяч евро.

По информации издания, «Крылья» ведут переговоры с 26-летним защитником, в Самаре намерены предложить Бейлу долгосрочный контракт.

Ранее уже сообщалось, что «Крылья» заинтересованы в защитнике «Эммена», который в этом сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе Нидерландов - Эрстедивизи.

В этом сезоне Бейл сыграл в чемпионате Нидерландов 30 матчей, забил два гола и сделал пять голевых передач.