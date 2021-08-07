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Общество7 августа 2021 10:42

11 тысяч жителей Самарской области внесли предложения в народную программу «Единой России»

Многие из этих предложений легли в основу инициатив в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования и т.д.
Роман АБРАМСКИЙ
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В Самаре прошла встреча секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова с руководителем фракции в Губдуме Александром Живайкиным.

В Самаре прошла встреча секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова с руководителем фракции в Губдуме Александром Живайкиным.

В Самаре прошла встреча секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова с руководителем фракции в Губдуме Александром Живайкиным. На ней последний озвучил, что в народную программу партии свои предложения внесли почти 11 тысяч жителей Самарской области. Многие из этих предложений легли в основу инициатив партии в сфере ЖКХ, здравоохранения, первичной медицинской помощи, образования, экологии и т.д.

- Уже сейчас мы можем получить некий срез мнений самарцев, чтобы понять общие тенденции, сформировать приоритеты в работе партии и в подготовке предвыборной программы, - сказал Живайкин.

Дмитрий Азаров же отметил, что каждый житель региона может внести свой вклад в программу партии и сделать ее по-настоящему народной.

Предложить свою инициативу можно на сайте np.er.ru через специальную форму. Также там можно проголосовать за приглянувшееся предложение другого жителя региона.