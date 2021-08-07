В День знаний и в день голосования в школах Самары увеличат охрану и установят металлодетекторы

За безопасностью в школах будут следить еще внимательнее.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В школах Самары в День знаний 1 сентября и в Единый день голосования 19 сентября усилят меры безопасности. В частности, там увеличат охрану и установят металлодетекторы, сообщает пресс-служба городской администрации.
- Во всех организациях установлена кнопка тревожной сигнализации вневедомственной охраны, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы, - отметил начальник отдела обеспечения комплексной безопасности департамента образования Самары Александр Маслов.
В мэрии заверяют – в школы не пустят никого постороннего, в том числе в подвалы и на чердаки. В день голосования 19 сентября обеспечивать правопорядок будут 1700 сотрудников полиции и Росгвардии, а также сотрудники охранных организаций и ДНД.
Сейчас с работниками школ проводят инструктаж по соблюдению пропускного и противопожарного режимов.