В День знаний и в день голосования в школах Самары увеличат охрану и установят металлодетекторы

За безопасностью в школах будут следить еще внимательнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Самары в День знаний 1 сентября и в Единый день голосования 19 сентября усилят меры безопасности. В частности, там увеличат охрану и установят металлодетекторы, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Во всех организациях установлена кнопка тревожной сигнализации вневедомственной охраны, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы, - отметил начальник отдела обеспечения комплексной безопасности департамента образования Самары Александр Маслов.

В мэрии заверяют – в школы не пустят никого постороннего, в том числе в подвалы и на чердаки. В день голосования 19 сентября обеспечивать правопорядок будут 1700 сотрудников полиции и Росгвардии, а также сотрудники охранных организаций и ДНД.

Сейчас с работниками школ проводят инструктаж по соблюдению пропускного и противопожарного режимов.