Самарская область находится на девятой строчке в антирейтинге по стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по заболевшим за прошедшие сутки по состоянию на 7 августа 2021. В Самарской области еще 464 заразившихся. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки.

- Всего в России выявили 22 320 новых случаев COVID-19. Больше всего в Москве (2235 случаев, Санкт-Петербурге (1904) и Московской области (1455), - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Самарская область в этом антирейтинге находится на девятой строчке.

К сожалению, в регионе снова много жертв среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За 24 часа зарегистрировали 18 смертей.