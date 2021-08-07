В Самаре ищут подрядчика для разработки проекта транспортно-пересадочного узла около Кировского рынка

Около «Пятилетки» есть все виды общественного транспорта – метро, электрички, автобусы, троллейбусы и трамваи.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядную организацию, которая разработает проект строительства транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожной платформы «Пятилетка» и Кировского рынка. За работу власти готовы заплатить 12,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Проект должен быть готов до конца 2021 года.

Напомним, транспортно-пересадочный узел в районе «Пятилетки» решили сделать из-за того, что там ходят все виды транспорта – рядом станция метро «Кировская», курсируют автобусы, троллейбусы, трамваи и электрички. Готовить место под транспортно-пересадочный узел начали еще в 2019 году, когда около «Пятилетки» убрали незаконные павильоны Кировского рынка.