Грузовик с асфальтом вытолкнул Audi Q7 на отбойник в Самарской области

За рулем «Ауди» был 73-летний мужчина. Он сейчас лечится дома. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием грузовика с асфальтом и кроссовера Audi Q7 произошло на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области в районе 11 часов дня в пятницу, 6 августа. Водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и врезался в идущий впереди кроссовер, который влетел в отбойник.

- 73-летний водитель Audi Q7 бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Врачи назначили ему амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.