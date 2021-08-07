Сергеев в запасе: появился состав «Крыльев Советов» на игру с «Арсеналом»

Матч начнется в 18:30 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» показали состав на игру третьего тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала». С первых минут на острие атаки у самарцев выйдет Герман Онугха, лучший бомбардир прошлого сезона Иван Сергеев начнет матч на скамейке.

Весь состав «Крыльев» выглядит так: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин (капитан), Зеффан, Иванисеня, Пруцев, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Онугха.

Состав самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игра пройдет сегодня, 7 августа, в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени. За прямой трансляцией матча можно следить на сайте samara.kp.ru.