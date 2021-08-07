Самарский блогер снял с высоты окрестности села Ширяево

Волга около Ширяево. Фото: скриншот с видео

Самарский блогер Александр Карягин показал, как выглядят с высоты окрестности села Ширяево. Видео, снятое на квадрокоптер, появилось на YouTube-канале блогера в субботу, 7 августа.

- Обалденная красота! – восхищается в комментариях подписчица. – Какие яркие краски! Еще почти целый месяц лета наслаждаться теплом.

- Бывал там, но с вид с коптера – красотища! – отмечает подписчик Сергей.

Ширяево – село на правом берегу Волги. Оно окружено Жигулевским заповедником и национальным парком «Самарская Лука».

Первое упоминание о селении на месте современного Ширяево датируют 40-ми годами 17 века.