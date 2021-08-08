В Чапаевске водители сыграли в шашечки на перекрестке

Автомобили сыграли в шашечки

В Чапаевске три машины стали участниками аварии, правда серьезно пострадала в ней только женщина, которая и устроила ДТП. Все произошло 7 августа в полдень. Водительница на автомобиле CHERY ехала по улице Гражданской. На нерегулируемом перекрестке она не пропустила Гранту, которая ехала по главной дороге.

- От удара по инерции автомобиль CHERY A13, допустил наезд на стоящий перед перекрестком во встречном направлении автомобиль AUDI A3, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина, которая и сидела за рулем машины - виновника аварии. Конечно же, неприятным был этот момент и для владельца недешевой иномарки, которому теперь предстоит пусть косметический, но ремонт.