В Самаре ликвидируют яму у подъезда, через которую жители уже неделю ходят по шаткому мостику

Вот такие мостки предложили местным жителям

В Самаре пообещали уже в понедельник избавить жителей дома на ул. Ново-Вокзальной, 50 от зияющего провала прямо у выхода из подъезда, через который они вынуждены прыгать уже три дня. На вопиющее недоразумение пожаловались жители дома в социальных сетях. Жителям приходится преодолевать яму по настланным доскам - шаткому мостику, с которого немудрено и упасть, особенно в темноте. А ведь здесь живут дети, пожилые люди.

- По информации Управляющей компании, 05.08 были проведены работы по устранению повреждения теплового ввода. 06.08 сделаны замеры для подготовки необходимого материала для закрытия ямы. В понедельник все работу будут завершены, яма будет ликвидирована, - отреагировали на жалобы в городской администрации Самары.

Остается верить, что уже в понедельник от ямы действительно не останется и следа, а ответственные лица особенно за этим проследят.