Синоптики рассказали, какое самое опасное природное явление грозит самарцам

Воронки - это не торнадо

Самарские синоптики рассказали, какое самое опасное явление грозит жителям Самарской области в летний период. Недавно средства массовой информации пугали горожан приближающимся торнадо, но эксперты объяснили, что таких природных явлений в наш регион обычно не заглядывает. Летом нам грозит слишком сильная, аномальная жара - которая оказывается опасной не только для людей, страдающих сердечно-сосудистыми проблемами, но и для животных, и для обитателей водоемов, в которых слишком сильно размножаются водоросли и отбирают у рыб кислород.

А вот в том, что касается "воздушных" природных явлений, тоже есть своя зависимость. «у нас бывают опасные шквалы. Например, в 2009 или 2010 году в Красноармейском районе был порывистый ветер до 33 м/с по шкале Бофорта, как мы определили визуально. В этом году было и 27 и 28 м/с, да и 25 мы фиксировали совсем недавно», - рассказала Людмила Анурова, начальник Приволжского УГМС.

Кстати, этим летом сильных шквалов по региону не наблюдалось. Хотя ветер и повышался до более чем 20 метров в секунду. В такие моменты синоптики обычно выдают предупреждения и просят жителей проводить время по возможности в помещениях, не оставлять авто у старых деревьев или плохо закрепленных конструкций.

А вот аномальная жара в этом году уже "радовала" самарцев: столбики термометров местами по области поднимались выше 40 градусов.