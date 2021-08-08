В Хорошеньком отклонили протест прокуратуры на решение о строительстве крематория

Жители села боятся, что грунтовые воды будут отравлены

Собрание представителей сельского поселения Хорошенькое Красноярского района вынесло свое постановление в ответ на протест прокуратуры Красноярского района на решение об определении земель сельского поселения под строительство крематория. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Красноярского района.

Спор возник из-за того, что возле сел Хорошенькое и Кривое Озеро приняли решение возводить крематорий. Жителей возмутило, что перед принятием решения с ними не посоветовались. К тому же под строительство намерены отдать плодородные земли с высоким залеганием грунтовых вод. Жалобы жителей признала обоснованной прокуратура, прокурор области дал команду - разобраться в происходящем.

Прокуратура вынесла протест на принятые решения - о смене зонирования участков и о создании места погребения на территории района. Вот только 29 июля прошло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, на котором протест прокуратуры отклонили.

Активисты соседнего села Кривое Озеро рассказали что не смогли попасть на заседание совета.

- Подождав определенное время, активисты снова пришли в Администрацию сп Хорошенькое. Дверь уже была закрыта. Диалог с сотрудниками Администрации вёлся через закрытую, а затем через приоткрытую дверь. Другая сотрудница ответила, что собрание было вчера!!! Что фамилию она свою нам не назовет, и вообще фамилии сотрудников они не разглашают. Сложилось ощущение, что активисты были не в администрации Хорошенькое, а на режимном секретном объекте! - рассказала одна из активисток.

Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров поручил внимательно рассмотреть вопрос со строительством крематория и ни в коем случае не нарушать санитарные границы. "КП-Самара" будет следить за этой историей.