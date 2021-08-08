"Ждем на жаре больше часа": самарцы пожаловались на дачные автобусы

В Самаре пожаловались на дачные автобусы

Жители Самары написали заявление на имя уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой, в котором пожаловались на крайне плохую работу дачных автобусов. По словам пассажиров, автобуса, который ходит по маршруту №156 от Дома Печати до Старосемейкинских дач приходится ждать больше часа. При этом пожилым дачникам и детям приходится стоять на жаре.

- Изложенная заявителями информация о регулярном несоблюдении графика движения автобусов подтвердилась во время проверки сотрудниками Департамента транспорта Самары. Перевозчику дали поручение принять все меры, чтобы движение шло строго по графику, - рассказала Ольга Гальцова.

На данный момент на маршруте работает автобус ЛиАЗ, вместительность которого составляет 104 человека. Также в департаменте указали, что получить информацию по движению автобусов все пассажиры могут получить в режиме реального времени по телефону 207-70-11 и по номеру дачного диспетчера 8-927-782-35-13.