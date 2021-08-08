Самарцев предупредили об огненном новолунии

На полную луну, конечно, смотреть интереснее Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Астрологи предупредили жителей Самары об огненном новолунии, которое случится в ночь с 8 на 9 августа. Вернее, начнется оно даже раньше - в 17.50 по самарскому времени. В эти выходные луна обновится, чтобы начать расти. Происходит это в этот раз в огненном знаке Льва. Эксперты предупрждают, что обычно в этот день настигает сонливость и апатия. В воскресенье лучше не начинать новых дел, не есть тяжелой пищи, не затевать тяжелые споры.

- Зато в этот день в вашем окружении могут появиться новые люди, а в голове зарождаются новые планы - придайте им серьезное значение, - говорит астролог Ольга Андреева.

В целом самарцам в этот день советуют провести время в кругу семьи или на природе, помедитировать, подумать о смысле жизни. Строить планы - особенно касающиеся творческих горизонтов или детей - можно, но выполнять их начинаем только 10 августа. И тогда получится настроиться на новую рабочую неделю без потерь, а огненное новолуние не принесет в жизнь никаких опасностей.