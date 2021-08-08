В Тольятти внук украл с карты у 80-летней бабушки 43 тысячи рублей

Внук ограбил бабушку

В Тольятти 36-летний внук украл с карты у своей 80-летней бабушки 43 тысячи рублей. В тот день он пришел в гости к пожилой родственнице и под каким-то предлогом попросил ее телефон. Когда внук ушел, женщина обнаружила, что с банковского счета пропали 43 тысячи рублей. Бабушка пошла в полицию.

Отпираться горе-внук не стал. В отделе полиции он рассказал, что уже потратил все деньги на личные нужды. Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, молодой человек нигде не работает, но и к уголовной ответственности раньше не привлекался. Так что на скользкую дорожку он ступил впервые.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ответственность: штраф и ограничение свободы на срок до шести лет. В деле разберётся суд.