В Самарской области температура снова повысится до +35 градусов

В Самарской области снова будет жарко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале недели снова будет жарко, температура воздуха превысит 30 градусов тепла. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, область высокого атмосферного давления на короткое время принесла в регион прохладу, но теперь температура воздуха вновь начнет расти.

В ближайшие дни ожидается жара до +35 градусов, при этом осадков не ожидается, лишь в среду местами местами могут пройти дожди.

В понедельник, 9 августа, по области будет до +35 градусов, ночью ожидается 15-20 градусов тепла.