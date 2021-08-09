В ЦВО продолжают прививать военнослужащих от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Поволжье более 3,5 тысячи военных прошли ревакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ревакцинацию проходили военнослужащие, которые ранее сделали прививки от коронавируса до 1 января текущего года. В первую очередь повторную вакцинацию проводили медперсоналу, участникам учений и военных игр, а также военным на боевом дежурстве. Кроме того, прививки делали членам их семей.

Прежде, чем делать прививку, военных осматривают врачи, им делают тест на наличие антител. Всего в ЦВО прививки сделали порядка 200 тысяч военных и членов их семей.