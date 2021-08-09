Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 8:37

В Самарской области мужчина обокрал и поджег дачный дом соседей

Сразу после продажа он продал вещи соседей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина обокрал дом соседей и поджег его. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина обокрал дом соседей и поджег его. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе будут судить 46-летнего мужчину, который обокрал и поджег дом соседей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась женщина, которая рассказал, что ее дачный дом сгорел и оттуда пропали вещи. Как выяснилось после экспертизы, дом могли поджечь. После опроса очевидцев выяснилось, что сразу после пожара один из соседей продавал вещи.

Подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, задержали. Как выяснилось, ночью, пока в доме никого не было, он обокрал его, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег.

По факту кражи и умышленного уничтожения чужого имущества возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.