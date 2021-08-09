В Самарской области женщина украла деньги у спящего собутыльника

Полицейские задержали женщину, обокравшую спящего собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе будут судить 38-летнюю женщину, которая украла деньги у знакомого, пока тот спал. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 57-летний мужчина, который заявил, что у него похитили 10 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина распивал спиртные напитки вместе со знакомой и уснул. Полицейские нашли и задержали женщину.

Как выяснилось, дождавшись, пока ее собутыльник уснет, женщина взяла из серванта две купюры по 5 тысяч рублей, купила спиртного и отправилась в гости к подруге.

По факту кражи в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ущерб мужчине возмещен.