В Самарской области пропали без вести пассажиры лодки

В Самаре пропали без вести пассажиры лодки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 7 августа, в Самарской области вблизи острова Быстренький около часа ночи произошло ЧП. Два человека плыли на лодке, когда один из них выпал за борт. Второй пассажир бросился спасать его и тоже пропал. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По факту происшествия Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведомство призывает граждан быть внимательнее на воде. Мужчины пока остаются пропавшими без вести.