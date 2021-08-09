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Общество9 августа 2021 10:05

В Самарской области пропали без вести пассажиры лодки

Один из них упал за борт, второй кинулся его спасать
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре пропали без вести пассажиры лодки

В Самаре пропали без вести пассажиры лодки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 7 августа, в Самарской области вблизи острова Быстренький около часа ночи произошло ЧП. Два человека плыли на лодке, когда один из них выпал за борт. Второй пассажир бросился спасать его и тоже пропал. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По факту происшествия Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведомство призывает граждан быть внимательнее на воде. Мужчины пока остаются пропавшими без вести.