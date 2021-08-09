В Самарской области красивых чаще берут на работу

Половина жителей Самарской области считает, что красивым проще устроиться на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследования сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провела опрос жителей Самарской области и выяснила, влияет ли внешность при приёме на работу.

По результатам опроса, 11% респондентов отметили, что не получали работу из-за того, что не понравились работодателю. 18% опрошенных ответили, что получали работу за счёт своей привлекательности, а не за навыки и умения.

Вес стал причиной отказа в трудоустройстве 7% опрошенных жителей Самарской области. Также 7% рассказали, что получили отказ в связи с проблемами со здоровьем, а 11% отметили, что по этой же причине их уволили с работы. Чаще всего из-за проблем со здоровьем увольняли представителей строительной сферы.

Половина опрошенных считают, что красивым проще добиться высокого заработка, не согласны с этим – 33% жителей Самарской области.