В Самаре проверят состояние ракеты «Союз» на проспекте Ленина

Для проверки ракеты ведется съемка с квадрокоптера ФОТО: РКЦ «Прогресс» Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре до сентября этого года закончат работы и выяснят состояние памятного комплекса ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина.

— Гарантийный срок монумента истекает в 2026 году, в связи с этим администрация региона попросила оценить ракету, — рассказали в РКЦ «Прогресс».

Проверки монумента ведутся периодически. Два раза в год смотрят вертикализацию, один раз в два года – крепление и лакокрасочное покрытие. В июле этого года запустили квадрокоптер, который заснял всю ракету. Проводятся и другие работы для проверки. Они ведутся даже на высоте более 50 метров со специального подъёмника.

Скоро музейно-выставочный центр «Самара Космическая» ждет расширение. На площади имени Д. И. Козлова будут строить новый корпус музея-планетария.

Монумент – уже 20 лет визитная карточка Самары, был установлен в 2001 году.