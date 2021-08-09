Девушки в Самаре массово раздеваются из-за жары

В Самаре часто замечают на улицах девушек в купальниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы обсуждают, как девушки в жару начали разгуливать по городу в одних купальниках. Видео с двумя девушками, которые шли по улице вечером в купальниках, появилось в паблике "Тольятти".

В описании на видео пишут, что девушек заметили на улице Ленинградской в Самаре. В комментариях мнения разделились. Кто-то отметил, что ничего в этом постыдного нет, на улице действительно жарко, а неподалеку располагается пляж. Да и девушки, считают пользователи соцсетей, уже взрослые и вполне могут сами отвечать за свои поступки.

Нашлись и те, кто посчитал, что городские улицы являются не лучшим местом, чтобы разгуливать в купальниках, а появляться в таком виде стоит только на пляже.

Ранее мы в редакции "КП-Самара" решили проверить, как люди реагируют на красотку в бикини на одной из центральных улицах города.

Смотреть видеосюжет Девушки в купальниках на улице в Самаре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ходят тут, попой трясут»: девушка в купальнике на Ленинградской вызвала бурю эмоций

Многих горожан прогулка по Самаре в бикини шокировала. А представьте, что чувствуют жители курортных городов? (подробнее)