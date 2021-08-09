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Здоровье9 августа 2021 11:25

В Самарской области еще 465 человек заразились коронавирусом: данные на 9 августа 2021

В регионе 14 новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области теперь регулярно более 400 заразившихся за сутки

В Самарской области теперь регулярно более 400 заразившихся за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 9 августа, выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе стабильно ежедневно находят более четырехсот заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 80 490 человек. Выздоровели 72 707, в том числе, 196 - за прошедшие сутки.

В Самарской области 14 новых смертельных случаев, всего среди заразившихся умерли 2 779 человек.

В целом по стране за прошедшие сутки коронавирусом заразились 22 160 человек в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заболели порядка 6,5 млн человек.