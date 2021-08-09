В Самаре строительство нового ледового дворца близится к завершению

Дворец введут в эксплуатацию осенью этого года ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре скоро достроят новый ледовый дворец спорта на Молодогвардейской. Готовность составляет почти 100 процентов.

— Спортивный объект начнет работать в сентябре этого года, — рассказали на видеоконференции Дмитрия Азарова.

В новом дворце спорта помимо тренировок и соревнований будут проводить шахматные турниры и концерты. Будет и разнообразие тренировочных залов: для керлинга, танцев, баскетбола.

Здание будет четырехэтажное. Новый дворец сможет вместить около пяти тысяч зрителей. Напомним, он построен на месте снесенного дворца спорта ЦСК ВВС.