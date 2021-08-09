Дарья Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Сан-Хосе

Дарья Касаткина дошла до финала турнира в Сан-Хосе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина дошла до финала турнира в Сан-Хосе, США, где уступила американке Даниэль Коллинз (3:6, 7:6 (12:10), 1:6). Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

Ранее Касаткина отказалась от участия в Олимпийский играх в Токио, отмечая, что вместо этого хочет подготовиться к другим турнирам.

На Олимпиаде выступала теннисистка Анастасия Павлюченкова. Уроженка Самары участвовала в играх в Токио от Московской области и выиграла золотую медаль в парном разряде вместе с Андреем Рублевым.