Еврейский детский сад в Самаре предлагают «заселить» в дом времен Октябрьской революции

Здание расположено на углу улиц Пионерской и Степана Разина в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Четыре месяца в Самаре не могут найти новое помещение для так называемого еврейского детского садика. Ранее еврейская составляющая присутствовала в программе детского сада №337 на ул.Аэродромной. Но в прошлом году муниципальные власти решили его «уплотнить»:

- При производственной мощности на 173 места фактически туда ходили 60-70 детей, - объясняла такое решение замруководителя департамента образования Самары Светлана Чикановская - В современных условиях нехватки мест в детских садах такое положение более невозможно.

В детском саду сменилась заведующая, часть персонала, программа, питание – недовольны были и родители, которые привыкли к «старым» порядкам, и «новички». Страсти в итоге разгорелись до таких масштабов, что вмешаться в конфликт пришлось главе Самары Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Во время совещания удалось прийти к компромиссу: детский сад №337 остается «обычным», а Самарской региональной общественной организации «Еврейский культурный центр «Маккаби» предоставят другое помещение, чтобы там можно было организовать «свой» детский сад.

Судя по фото, строение требует ремонта и значительных денежных вложений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако прошло 4 месяца, а воз, что называется, и ныне там. Изначально «Маккаби» предлагали здания на ул. 8-й радиальной – те самые, которые ранее принадлежали Самарской гуманитарной академии и где планировали разместить муниципальные детские сады, но передумали, потому что здания построены в 1932 и 1961 гг и не подходят под современные нормативы.

Но и на эти помещения, как ни странно, нашлись другие претенденты. В июле замглавы Самары Владимир Василенко уведомил «Маккаби» о том, что здания на ул.8-й радиальной отдали в безвозмездное временное пользование АНО «Специальная коррекционная школа VIII вида «Развитие». А власти предложить взамен могут разве что нежилое двухэтажное здание, расположенное на углу улиц Пионерской и Степана Разина общей площадью 202,2 кв метра.

- Для его просмотра нам даже ключи не понадобились, - рассказали общественники корреспонденту «КП-Самара». – Там открывать-то нечего. Дом 1917 года постройки, смотрите сами.

В качестве иллюстрации нам отправили фотографии строения с деревянными перекрытиями и узкой лестницей, захламленных комнат и старых деревянных окон. Разумеется, любое помещение можно привести в порядок – было бы желание. И деньги, разумеется. Согласится ли «Маккаби» на новое предложение городских властей, пока не ясно.

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