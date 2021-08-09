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Здоровье9 августа 2021 12:36

В Самаре плюс 234: где и как болеют коронавирусом в Самарской области 9 августа 2021

В областной столице больше всего заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В областной столице больше всего заразившихся за сутки

В областной столице больше всего заразившихся за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки нашли 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном штабе в понедельник, 9 августа.

Больше всего заразившихся нашли в Самаре - 234. В остальных городах и районах значительно меньше заразившихся. Не считая областной столицы, список возглавляют Тольятти (43) и Сызрань (35).

В регионе 14 новых смертельных случаев. Умерли 11 женщин в возрасте от 61-го года до 83-х лет, а также трое мужчин, двоим из которых было по 81 году, еще одному - 93.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 80 490 человек, из которых выздоровели 72 707, умерли 2 779 заразившихся.