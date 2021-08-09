Арестованы счета преемника водочного комбината "Родник" на 3,2 млрд рублей

В Самаре банкротится спирткомбинат "Родник" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арестованы счета и оборудование ООО "Поволжский комбинат "Родник". Сообщается, что такое решение вынесено по требованию кредитора, ООО "Градус", по делу о банкротстве спирткомбината.

В начале текущего года спирткомбинат признали банкротом, тогда и появилась компания "Поволжский комбинат "Родникк". На счета компании в размере 3,2 млрд рублей наложили арест.

Банкротящийся спирткомбинат, а также образованную во время банкротства компанию связывают с именем депутата самарской губернской думы Александра Милеева, которого называют бенефициаром "Родника".