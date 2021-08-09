Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 13:38

Арестованы счета преемника водочного комбината "Родник" на 3,2 млрд рублей

В начале текущего года спирткомбинат признали банкротом
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре банкротится спирткомбинат "Родник"

В Самаре банкротится спирткомбинат "Родник"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арестованы счета и оборудование ООО "Поволжский комбинат "Родник". Сообщается, что такое решение вынесено по требованию кредитора, ООО "Градус", по делу о банкротстве спирткомбината.

В начале текущего года спирткомбинат признали банкротом, тогда и появилась компания "Поволжский комбинат "Родникк". На счета компании в размере 3,2 млрд рублей наложили арест.

Банкротящийся спирткомбинат, а также образованную во время банкротства компанию связывают с именем депутата самарской губернской думы Александра Милеева, которого называют бенефициаром "Родника".