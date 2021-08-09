В Самаре начали оцифровывать уникальные книжные памятники

Работу выполняют на специальных устройствах ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской областной универсальной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные отечественные и иностранные издания 18-19 веков.

— Все экземпляры зарегистрированы в реестре книжных памятников. Сейчас отсканировали семь редких изданий, — рассказали в администрации Самары.

Приблизительно за час получается около 50 страниц электронных копий. К концу этого года планируется создать 110 копий редких книг и документов.

Так как в приоритете сохранение первозданности экземпляров, специалисты работают на устройствах, которые не смогут повредить их.