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Общество9 августа 2021 13:40

В Самаре начали оцифровывать уникальные книжные памятники

На данный момент отсканировано семь редких изданий
Ирина СИНЕГУБОВА
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Работу выполняют на специальных устройствах ФОТО: администрация Самары

Работу выполняют на специальных устройствах ФОТО: администрация Самары

Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской областной универсальной научной библиотеке начали оцифровывать уникальные отечественные и иностранные издания 18-19 веков.

— Все экземпляры зарегистрированы в реестре книжных памятников. Сейчас отсканировали семь редких изданий, — рассказали в администрации Самары.

Приблизительно за час получается около 50 страниц электронных копий. К концу этого года планируется создать 110 копий редких книг и документов.

Так как в приоритете сохранение первозданности экземпляров, специалисты работают на устройствах, которые не смогут повредить их.