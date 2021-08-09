В Самарской области молодой парень уговорил несовершеннолетнюю попробовать наркотики

17-летняя девушка поддалась на уговоры и попробовала запрещенные вещества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается расследование уголовного дела о склонении несовершеннолетней девушки к употреблению наркотических средств. Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом.

По версии следствия, 20-летний житель Чапаевска с июля по август 2020 года склонял 17-летнюю знакомую к употреблению наркотиков. Как стало известно, парень уговорил девушку употреблять наркотики в одной их квартир на улице Херсонская.

- В настоящее время подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование продолжается. По уголовному делу ведется оперативное сопровождение сотрудниками ГУ МВД по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.