Власти Самарской области помогут жителям компенсировать расходы на вывоз мусора

Актуальный вопрос обсуждали Дмитрий Азаров и Александр Живайкин Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора для жителей частных домов в городах региона. Льготу предоставят владельцам жилплощади от 80 до 250 квадратных метров.

Дмитрий Азаров обсуждал этот вопрос с руководителем партийной фракции в областном парламенте Александром Живайкиным. Затронутой проблеме уже много лет. Граждане уже давно просят частичную компенсацию, ведь платить им приходится в том числе и за надворные постройки.

Как отметил Живайкин, партийцы провели исчерпывающий анализ ситуации вместе с людьми. Основная проблема - оплата вывоза ТКО по совокупному метражу, в который входит не только сам дом, но и надворные постройки, сараи и теплицы. Иногда в расчет попадали даже навесы с чердаками. По итогу - внушительная сумма за вывоз ТКО.

Депутаты проработали несколько вариантов решения проблемы. По итогам общественного обсуждения они предложили частичную компенсацию.

- После разговоров с людьми и обследования жилого фонда мы установили, что 80 квадратных метров в большинстве домовладений - жилая площадь. Все что выше и доходит до 250 "квадратов" - гаражи и подсобки. На эту площадь мы предлагаем компенсацию в виде 75% затрат, понесенных жителями, - заявил Александр Живайкин.

Для получения компенсации нужно будет писать заявление. Также она будет возмещаться по факту оплаты услуг по вывозу мусора.

По итогу получается, что на площадь до 80 квадратных метров платеж сохраняется по нормативу, на площадь от 80 до 250 квадратных метров предлагается компенсация. Площадь, превышающая 250 кв.м - оплачивается в полном объеме от норматива.

Сейчас вариант еще раз обсудят с местными жителями, после чего он может быть подтвержден официально.