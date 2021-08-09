За полгода жители Самарской области набрали ипотеки на 43 миллиарда рублей

Популярность ипотечных кредитов среди самарцев по-прежнему растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2021 года жители Самарской области оформили ипотечных кредитов на 43,1 миллиарда рублей. Такие данные озвучили в региональном отделении Центробанка.

- Всего жители региона за шесть месяцев взяли 20 092 займа на покупку жилья, - рассказал замуправляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов. - Это на 38,7% больше, чем за то же время в прошлом году. А прирост по объему ипотеки в регионе составил 62%. Таким рекордным объемам выдачи по-прежнему способствуют низкие процентные ставки по кредитам и программа льготной ипотеки.

По данным Центробанка в среднем в январе-июне 2021 года самарцы брали ипотечные кредиты под от 7,3 до 7,6% годовых. Это меньше, чем год назад - тогда ставки в среднем составляли 7,9-9,1%.