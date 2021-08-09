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Происшествия9 августа 2021 19:14

В Самарской области за прошедшую неделю утонули пять человек

ГУ МЧС по Самарской области опубликовали статистику по происшествиям на воде
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Нужно быть предельно осторожным во время купания

Нужно быть предельно осторожным во время купания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали о несчастных случаях на водных объектах, которые произошли на прошлой неделе. В период со 2 по 9 августа в Самарской области утонули пять человек.

Так, 3 августа 2021 года на реке Кондурча в селе Залесье утонул 46-летний мужчина. 5 августа произошло сразу два ЧП на воде. Из реки Большой Кинель извлекли тело погибшего 54-летнего мужчины, а в селе Верхнее Санчелеево в искусственном пруду утонул 41-летний мужчина. 6 августа в Волге в районе острова Птичий утонула 43-летняя женщина. 8 августа, в воскресенье, водолазы вытащили из воды в Усть-Кинельском 18-летнего парня.

Спасатели напоминают всем жителям Самарской области о правилах безопасности на водных объектах. Отдыхать нужно только на оборудованных пляжах, не злоупотреблять алкоголем и следить за своим состоянием здоровья, прежде чем зайти в воду.