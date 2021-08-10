Обжигающая махровая жара в Самару идёт из Турции

В Самарской области будет жарко

В Самарской области ожидается махровая жара - температуры, превышающие нормальные для нашего региона в эти месяцы лета. Рабочая неделя снова будет обжигающе горячей и сухой. Синоптики не обещают дождя и даже тучек. Зато воздух уже к среде по их мнению прогреется до +37 градусов. И виновата в этом Турция.

- В средней тропосфере в наш регион продолжит поступать разгорячённый воздух с Турции. У земли сохранится влияние поля повышенного давления и воздух в дневные часы будет интенсивно прогреваться, - комментирует синоптик Приволжского УГМС Елена Чегодаева.

Жара будет сумасшедшая. Даже в ночные часы воздух прогреется до +22 градусов. В среду немного усилится ветер, он будет дуть с востока со скоростью до 12 м/с. Днем же и вовсе будет горячо: в +37 градусов даже дышать затруднительно, ведь при этом воздух недостаточно влажный.

Судя по всему продолжит прогреваться и Волга, температура в которой и так уже выше нормы. Из-за этого река сильно цветет и не радует любителей купания. Также из-за обильного цветения водорослей и повышенной температуры воды в больших количествах гибнет рыба, которую выкидывает на берег и там она гниет, не добавляя позитивных эмоций отдыхающим.