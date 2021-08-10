В Самарской области 19% работников заявили, что работодатели заставляют их делать прививку от коронавируса

Большинство самарцев выступают против принудительной вакцинации на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан», совместно с крупнейшей в России платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, провели опрос среди работающего населения Самарской области по поводу вакцинации от коронавируса. Эксперты выяснили, заставляют ли работодатели принудительно вакцинироваться своих подчиненных и много ли рабочих отказываются делать прививку.

Так, по результатам опроса выяснилось, что 87% работников Самарской области сталкивались с коллегами, которые отказываются проходить вакцинацию, а 13% не встречали сотрудников, которые категорически против прививки.

Интересно, что в Самарской области имеет место принудительная вакцинация на рабочем месте. Так, 19% работников заявили, что их руководители заставляют делать прививку. Но есть и те, которые рассказали, что их не заставляют, но убеждают (35%). Большинство опрошенных (46%) сообщили, что вакцинация на работе является добровольной.

Кроме того, жители Самарской области рассказали, что за прививку работодатель обещает им некоторые преференции. Так, 14% рассказали, что им после прохождения вакцинации обещают дополнительный выходной, 3% заявили о бонусах к зарплате, а 5% получат после прививки небольшой презент. Однако большинство опрошенных (68%) не получат никаких бонусов за сделанную прививку.