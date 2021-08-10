В Самаре накажут сотрудников супермаркетов, которые нарушают масочный режим и социальную дистанцию

В Самаре усилят контроль в супермаркетах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель областного правительства Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Чиновники обсудили вопрос контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер в общественных местах.

В правительстве рассказали, что во время рейдов контролирующих органов были выявлены нарушения в продуктовых торговых сетях Самары, таких как «Магнит» и «Пятерочка». Так, нарушают санитарно-противоэпидемиологические требования не только покупатели, но и сами сотрудники. По итогам рейдов в отношении работников и директоров супермаркетов были применены меры дисциплинарного взыскания.

Виктор Кудряшов поручил представителям торговых сетей Самары организовать собственный контроль, провести дополнительный инструктаж работников и обновить разметку для обеспечения социального дистанцирования возле касс.