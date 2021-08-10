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Происшествия10 августа 2021 9:30

В Самарской области ночью «Патриот» лоб в лоб врезался в «Приору»

Водителя «Лады» госпитализировали в больницу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В результате лобового столкновения пострадал водитель "Приоры". Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате лобового столкновения пострадал водитель "Приоры". Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области, около двух часов ночи 10 августа, на автодороге «Подъезд к г. Оренбург» произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие.

- По предварительным данным, 33-летний водитель на автомобиле УАЗ, двигаясь со стороны Оренбурга, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора», - рассказали журналисту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате лобового столкновения пострадал 45-летний водитель «Лады». От удара кузов его автомобиля деформировался, и мужчину зажало в салоне. Чтобы извлечь пострадавшего из покореженного автомобиля, пришлось вызывать спасателей со сецинструментом. По окончанию работ мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.