В Самаре в одной из квартир на улице Фрунзе нашли шомпольные гранаты времен Первой мировой войны

В квартире делали ремонт и обнаружили шомпольные гранаты 1914 года. Фото: Росгвардия

Сотрудникам Росгвардии по Самарской области поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Фрунзе в Самары были обнаружены предметы, похожие на гранаты. Хозяин квартиры обнаружил опасную находку во время проведения ремонта.

- Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии осмотрели найденные предметы и поняли, что перед ними по-настоящему раритетные образцы – шомпольные гранаты Зеленского образца 1914 года выпуска, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

Взрывотехники, соблюдая все необходимые меры безопасности, транспортировали находку на войсковый полигон, где уничтожили гранаты.