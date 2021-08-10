В Самарской области полицейские достали из воды тело утонувшего мужчины

В Волге утонул еще один человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 21:00, 9 августа, в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ЧП на воде в Ставропольском районе. Как стало известно, в Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина.

- Погибшего извлекли из воды сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, за минувшие выходные в Самарской области утонули пять человек. Спасатели предупреждают жителей региона об опасности купания на неофициальных пляжах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, частой причиной гибели людей на воде является неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание или переохлаждение.