Жителям Самары рекомендовали запастись водой из-за отключения холодного водоснабжения 11 и 12 августа 2021 года

Дома в районе строительства новой развязки на Ново-Садовой на сутки останутся без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники «РКС-Самара» предупредили об отключении холодного водоснабжения в домах, расположенных вблизи пересечения Ново-Садовой и Советской Армии. Из-за строительства транспортной развязки десятки домов останутся без ХВС в период с 11 по 12 августа 2021 года.

- Холодную воду отключат с период с 10 утра 11 августа и ориентировочно до 10 утра 12 августа. Жителям рекомендуется сделать запас воды, - сообщили коммунальщики.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Сов.Армии, 271, 277, 253, 253а, 253б, 253в, 253г, 238б, 240б

- ул. Градовская, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 79а

- 3 просека, 94, 94 а - г

- 5 просека, 139, 137, 141, 91а

На время отключений компания «РКС-Самара» установит бойлер с питьевой водой около дома №277 по улице Советской Армии.