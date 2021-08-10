Стало известно, кто вошел в самарский штаб общественной поддержки "Единой России"

Штабы общественной поддержки создаются по всей стране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" объявила о том, что начал свою работу федеральный штаб общественной поддержки партии. В него вошли крупнейшие общественные организации, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, а также лидеры общественного мнения в других различных сферах.

В Самарской области штаб общественной поддержки "ЕР" также функционирует. Его участниками стали представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин региона, "Волонтеры Победы", Самарский Союз молодежи. Недавно к ним присоединился Союз ветеранов вооруженных сил и Общественная палата губернии.

- Масштабная консолидация профессионалов и общественников не только станет мощной опорой для повышения рейтинга партии, но и сможет предложить механизм решения этих проблем на региональном и федеральном уровне, - уверена исполнительный директор благотворительного фонда "Открытое сердце" и координатор штаба в Самарской области Регина Воробьева.

Она уверена, что штаб позволит более оперативно реагировать на обращения граждан. Поспособствует этому "горячая линия", которую ходят создать в рамках проекта.