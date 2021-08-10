В Самаре росгвардеец спас мужчину после инсульта

Росгвардеец спас жителя Самары. Фото: Росгвардия

Сержант Росгвардии Александр Аникин пришёл на помощь человеку, который упал и бился в конвульсиях. Об этом сообщает Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Инцидент произошёл в Струковском парке, когда Александр рано утром шёл по скверу и увидел, как мужчина внезапно упал на землю и начал биться в конвульсиях. Вместе с упавшим была лишь девушка, которая вряд ли смогла бы помочь. Росгвардеец поспешил на помощь, перевернул мужчину на бок и зафиксировал ему голову. По словам Аникина, приступ длился около двадцати минут.

Девушка, которая шла вместе с упавшим, сообщила, что мужчина недавно перенёс инсульт. Приступ является одним из последствий. Придя в себя, молодой человек отказался от вызова скорой помощи.